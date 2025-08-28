Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Εύβοια – Τραυματίστηκε ένα άτομο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.08) σε αγροτική έκταση στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Κανατάδικα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ, στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχει κι ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το eviaonline.gr, ένα άτομο από την περιοχή τραυματίστηκε στι πόδι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.