Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Εύβοια – Τραυματίστηκε ένα άτομο

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Εύβοια – Τραυματίστηκε ένα άτομο
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:28

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.08) σε αγροτική έκταση στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Κανατάδικα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ, στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχει κι ένα ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το eviaonline.gr, ένα άτομο από την περιοχή τραυματίστηκε στι πόδι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ