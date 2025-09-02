Φωτιά κοντά σε σταθμό Προαστιακού στην Πάτρα – Ακινητοποιήθηκε συρμός, μια προσαγωγή για εμπρησμό (φωτογραφίες+βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά σε σταθμό Προαστιακού, στην πλατεία της Αγυιάς στην Πάτρα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί δίπλα από τις γραμμές του Προαστιακού επί της οδού Διαγόρα, ενώ όπως ειπώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί συρμός.

Σύμφωνα με το apohxos, στο σημείο έφθασαν και αστυνομικοί καθώς οι περίοκοι εντόπισαν ένα άτομο στο σημείο να κινείται ύποπτα. Ο άνδρας προσήχθη στην Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.