Πέθανε ο αρχαιολόγος Χάρης Τσέλιος σε ηλικία 52 ετών -Τα συλλυπητήρια της Λίνας Μενδώνη

Σε ηλικία 52 ετών έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Μάκης Τσέλιος.

Ο εκλιπών υπηρετούσε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και είχε συμμετάσχει σε ανασκαφικές έρευνες τόσο στη δυτική Θεσσαλία όσο και στην περιοχή των Μεσογείων στην Αττική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρης Τσέλιος, όπως αναφέρεται, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και σπούδασε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου συνέχισε και με μεταπτυχιακές σπουδές στην Προϊστορική Αρχαιολογία, ξεχωρίζοντας για τις επιδόσεις του σε μαθήματα και σεμινάρια. Από το ίδιο πανεπιστήμιο εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τη μεταλλουργία και μεταλλοτεχνία του χαλκού κατά την υστεροελλαδική περίοδο στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, με έμφαση στη μελέτη των χαλκών ευρημάτων της Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», συνδυάζοντας σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης με την αρχαιολογική μεθοδολογία. Μέσα από τη μελέτη πλήθους μεταλλικών αντικειμένων, κυρίως όπλων, συνέβαλε στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τεχνικές κατασκευής, τους τεχνίτες της εποχής, αλλά και την κοινωνική και οικονομική δομή της μυκηναϊκής Μεσσηνίας.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Λίνας Μενδώνη για τον αρχαιολόγο

Πληροφορούμενη την απώλεια του αρχαιολόγου Χάρη Τσέλιου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το υπουργείο Πολιτισμού με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε σήμερα τον αρχαιολόγο Χάρη Τσέλιο, ο οποίος διέγραψε γόνιμη πορεία στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Ο Χάρης Τσέλιος, με στέρεες σπουδές στην αρχαιολογία, συμμετείχε, από πολύ νωρίς, σε ανασκαφικές έρευνες στην Αττική και, κατόπιν, στη Δυτική Θεσσαλία και εντάχθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην οποία υπηρέτησε, για πάνω από είκοσι χρόνια, με παραδειγματική αφοσίωση και αίσθηση καθήκοντος. Με βαθιές γνώσεις και πολύχρονη τριβή στο γνωστικό αντικείμενο της αρχαιομετρίας, ο Χάρης Τσέλιος προσέφερε πολλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπουργείου, καθώς ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές της δημιουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Κινητών Μνημείων, ενώ είχε καθοριστική συμβολή στην τεκμηρίωση των μουσείων της Ηπείρου και στη Συλλογή των κειμηλίων του Καππαδοκικού Ελληνισμού. Ακάματος, με σπάνιες γνώσεις και εμπειρία και αδιάπτωτη αγάπη για τη δουλειά του, εξακολούθησε να προσφέρει μέχρι το τέλος, παρά την πολύχρονη πάλη του με την ασθένεια. Το υπουργείο Πολιτισμού στερείται έναν άριστο επιστήμονα και ένα υποδειγματικό στέλεχος, πάνω από όλα, όμως, έναν νέο άνθρωπο, που είχε πολλά ακόμη να δώσει και να πάρει από τους αγαπημένους του ανθρώπους, την οικογένειά του και τους πολλούς φίλους του.

Στη σύζυγό του, την οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.»