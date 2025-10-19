Φοινικούντα: Συνεχίζεται η μαραθώνια απολογία των δυο 22χρονων για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Συνεχίζεται η μαραθώνια απολογία του 22χρονου φερόμενου ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αλλά και του 22χρονου φερομένου ως συνεργού.

Συγκεκριμένα, ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 19/10 και απολογείται για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με το MEGA, θα ισχυριστεί ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε καθώς δε βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του.

Φοινικούντα: «Ιδιόρρυθμος ο 68χρονος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

Στο προφίλ του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που έπεσε δολοφονημένος από πυρά στέκονται πολλές κριτικές της επιχείρησης στις πλατφόρμες ταξιδιωτικού περιεχομένου. «Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης αγενής, απολίτιστος και άξεστος.

Ο νεαρός ιδιοκτήτης μία χαρά παιδί, αλλά δυστυχώς κάνει κουμάντο ο άλλος. Αγένεια και απαξίωση, λες και τους είπαμε να μας πληρώσουν. Ο ιδιοκτήτης είναι πολύ απρόβλεπτος, θορυβώδης, αγενής, ορίζει τις τιμές όπως θέλει»» αναφέρει μια από αυτές.

Οι ερευνητές προσπαθούν επίσης να αναπαραστήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο συνεργός μετά το διπλό φονικό, από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ την επόμενη ημέρα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε για 7-8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας.

Αυτόπτης μάρτυρας: «Άκουσα 6 πυροβολισμούς και μια σφαίρα χτύπησε το τροχόσπιτό μας»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το μοιραίο βράδυ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αποκάλυψε μία αυτόπτης μάρτυρας, η οποία λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς είδε τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη να τρέχει πανικόβλητος.

Η γυναίκα, γερμανικής καταγωγής, περιέγραψε στη σημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Δεκατιανοί» ότι μία από τις σφαίρες βρήκε το τροχόσπιτό τους:

«Ήμουν στο τροχόσπιτό μας και άκουσα δύο πυροβολισμούς. Ήταν πολύ μακριά και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς που ήταν πιο κοντά. Ο τελευταίος χτύπησε το τροχόσπιτό μας. Ούρλιαζα μαζί με τον σύζυγό μου, ο οποίος έκλεισε τα φώτα και τα παράθυρα. Ήταν πολύ ανήσυχος. Και δεν ήξερε τι συνέβη. Ήταν φρικτό. Ήμουν τόσο ανήσυχη.

Ξάπλωσα στο έδαφος και δεν ήξερα εάν θα υπάρξει και άλλη σφαίρα. Ένας φίλος του, τού έστειλε μήνυμα να μείνουμε μέσα στο τροχόσπιτο. Και τότε άνοιξα το παράθυρο και είδα στο τέλος του δρόμου μια σειρά από λευκά φώτα και ένα άτομο. Αυτός ήταν ο Βασίλης νομίζω (ο επιστάτης). Μετά από 15 λεπτά ο φίλος μας ήρθε στο δωμάτιο και ξεκλείδωσε την πόρτα. Βγήκε έξω, πήγε στη ρεσεψιόν και είδε ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν νεκρός. Και ο Βασίλης, ο οποίος βρισκόταν προς το δωμάτιό μας ήταν επίσης νεκρός».

Η μάρτυρας σημείωσε ότι είδε άτομα να τρέχουν προς το τροχόσπιτό τους: «Και μετά είδαμε το Ντάνι, τον ανιψιό του Κώστα, του ιδιοκτήτη. Έτρεξε προς το μέρος μας. Ήταν αναστατωμένος. Μετά άκουσα ότι ο δολοφόνος έφυγε μαζί με την ομάδα του. Και μετά περιμέναμε την αστυνομία».

Σχετικά με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ανέφερε: «ήταν πολύ φιλικός. Δεν τον γνώριζα, τον είχαμε δει για πρώτη φορά στο κάμπινγκ. Αλλά ήταν ένας πολύ φιλικός άνθρωπος. Ευγενικός».

Σε ερώτηση για τυχόν περίεργα περιστατικά στο κάμπινγκ, η μάρτυρας εξήγησε: «κάποιοι από τους επί χρόνια κατασκηνωτές μας είπαν ότι κάποιος είχε πυροβολήσει το σπίτι του Κώστα πριν από δύο, τρεις εβδομάδες. Έτσι ζούσε στο κάμπινγκ και όχι στο σπίτι του. Και μου έκανε εντύπωση που δεν κάλεσε την αστυνομία. Σκέφτηκα ότι ήταν δική του ευθύνη να προστατέψει τους φιλοξενούμένους του στο κάμπινγκ».