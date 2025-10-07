Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας οι Αρχές – Η μαρτυρία του ανιψιού και τα σενάρια για τα κίνητρα του μακελειού

Στα ίχνη του δράστη της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του βρίσκονται οι αστυνομικοί, με τον άνδρα να παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας φέρεται πως έγινε με καραμπίνα, ενώ ο δράστης, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν προσπάθησε καν να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, μετά από μία σύντομη κουβέντα που είχε με τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, σήκωσε το όπλο του και τον πυροβόλησε 2 φορές. Ο 60χρονος επιστάτης δέχθηκε άλλες 2 σφαίρες πισώπλατα.

Αν και ο 68χρονος είχε δεχθεί άλλες 2 επιθέσεις, φαίνεται πως δεν είχε κάνει καταγγελία στην αστυνομία. Είχε επιλέξει απλά να φύγει από το σπίτι του και να μείνει στο κάμπινγκ.

Η μαρτυρία του ανιψιού

Τα μοναδικά στοιχεία που προκύπτουν από την υπόθεση δολοφονίας είναι η μαρτυρία του ανιψιού του 68χρονου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άγνωστος ήταν ένας ξανθός νεαρός που μιλούσε σπαστά ελληνικά και αφού σκότωσε τα θύματά του, στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε.

Το γεγονός πως ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ της Μεσσηνίας δεν είχε μιλήσει στις αρχές για ποιον λόγο ή ποιους φοβόταν, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την έρευνα.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να φτάσουν στα ίχνη του δράστη. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το διπλό φονικό στη Μεσσηνία, αποκάλυψε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο άγνωστος να ήταν και ανήλικος.

Η ΕΛΑΣ κρατά όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα κίνητρα της δολοφονίας και μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλείσει τίποτα. Ωστόσο οι έρευνες φαίνεται πως εστιάζουν είτε σε προσωπικές είτε σε οικονομικές διαφορές.

Την ίδια στιγμή ερευνάται αν ο δράστης της επιτυχημένης δολοφονικής επίθεσης ήταν ο ίδιος με τον άνθρωπο που προσπάθησε να τον σκοτώσει τις προηγούμενες 2 φορές.

Την τελευταία φορά, πριν από περίπου 1 μήνα, ο 68χρονος είχε δεχθεί σφαίρα από πυροβόλο όπλο αλλά τότε είχε σταθεί τυχερός.