Φοινικούντα: Ο ανιψιός του 68χρονου αναγνώρισε τον δολοφόνο – Το τηλεφώνημα “κλειδί” που οδηγεί στον ηθικό αυτουργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, μετά τις απολογίες τους, οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί αναχώρησαν υπό αυστηρά μέτρα από τη ΓΑΔΑ και μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα, προκειμένου να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής εν ψυχρώ δολοφονίας, αναγνώρισε στο πρόσωπο του δεύτερου συλληφθέντα τον εκτελεστή, όχι όμως και τον συνεργό του. Σημειώνεται ότι με τον συνεργό γνωρίζονταν προσωπικά, καθώς του είχε παραχωρήσει δωρεάν φιλοξενία στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022.

Πάντως, προς το παρόν, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή και προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στον άλλο 22χρονο.

Επίσης, οι έμπειροι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά τα νέα στοιχεία, καθώς και το επίμαχο τηλεφώνημα που έγινε λίγα λεπτά πριν το διπλό φονικό και εκτιμάται πως θα ρίξει φως στα “κενά” της υπόθεσης.

Έτσι, στο επίκεντρο των ερευνών μπαίνει και ένα τρίτο πρόσωπο, αφού όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο 22χρονος συνεργός φέρεται να επικοινώνησε με αυτό το τρίτο άτομο λίγο πριν τη δολοφονία.

Ειδικότερα, από την έρευνα διαπιστώθηκε πως όταν οι δύο 22χρονοι έφθασαν έξω από το κάμπινγκ πριν τους φόνους, ο ένας από αυτούς και πιο συγκεκριμένα ο συνεργός επικοινώνησε με ένα τρίτο άτομο που σύμφωνα με το Mega βρισκόταν εντός του κάμπινγκ.

Με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη, οι ισχυρισμοί του 22χρονου συνεργού που παραδόθηκε αφήνουν αρκετά ερωτήματα αναπάντητα.

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 και τον εκβίαζε για να αποσπά χρήματα.

Ο ίδιος είπε ότι είπε στον 22χρονο φίλο του να πάνε μαζί στο κάμπινγκ για να εκβιάσουν για μια ακόμα φορά τον 68χρονο, όχι όμως για να τον σκοτώσουν. Όπως ανέφερε, ο φυσικός αυτουργός του είπε μετά το φονικό ότι ο 68χρονος δεν ήταν μόνος του και ότι του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πυροβολήσει.

Ωστόσο, η σκηνή του εγκλήματος αποκαλύπτει πως και τα δύο θύματα είχαν πυροβοληθεί σε καίρια σημεία.

Μετά το διπλό φονικό, ο 22χρονος συνεργός ανέφερε πως έφυγε μόνος του από το σημείο και κατάφερε να περάσει δια θαλάσσης στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, “βούτηξε στη θάλασσα και κολύμπησε, όχι με την έννοια ότι κολύμπησε συνεχώς επί ώρες, κάποια από αυτά τα διαστήματα περπατούσε μέσα στη θάλασσα. Απλώς επέλεξε την οδό της θαλάσσης. Επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα”.

Βέβαια, πηγές από την Αστυνομία εκτιμούν πως είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να διανύσει τη διαδρομή όπως περιγράφηκε από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του 22χρονου και να ερευνούν αν κρύβεται πίσω από το διπλό έγκλημα κάποιος ηθικός αυτουργός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι αστυνομικοί έχουν υπόψιν τους συγκεκριμένο πρόσωπο “έκπληξη” ως ηθικό αυτουργό, το οποίο γνώριζε τις συνήθειες και το πρόγραμμα του ιδιοκτήτη, την οικονομική του κατάσταση και θεωρούν ότι είχε κίνητρο.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, καταθέσεις μαρτύρων και ψηφιακά ίχνη, ενώ αναμένεται να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν κι άλλα πρόσωπα, αν προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία.

Πάντως, δεν πιστεύουν ότι λειτούργησαν μόνοι τους οι δύο 22χρονοι και θεωρούν ότι κάποιος άλλος το έχει οργανώσει.