Φοινικούντα: Αυτός είναι ο φερόμενος δολοφόνος του κάμπινγκ – Ερευνάται η ύπαρξη ηθικού αυτουργού

Μαίνεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να εξακολουθούν να αναζητούν το κίνητρο και τον πιθανό ηθικό αυτουργό.

Οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται από χθες στα χέρια των Αρχών βρίσκονται στην Καλαμάτα και εντός της ημέρας οδηγούνται στον εισαγγελέα. Οι δύο κατηγορούμενοι πιθανόν θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες στον ανακριτή.

Το DEBATER αποκαλύπτει τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, βρετανικής καταγωγής, που διέμενε στην Καλλιθέα.

Ο φερόμενος δράστης του διπλού εγκλήματος

Ο 22χρονος που φέρεται να τράβηξε τη σκανδάλη και να σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη εξετάστηκε παρουσία του δικηγόρου του, δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, παρά την πολύωρη προσπάθεια των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, φέρεται ότι προφορικά αρνείται πως αυτός πάτησε την σκανδάλη, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο άλλος 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες το πρωί.

Ο φερόμενος συνεργός

Ωστόσο, το θέμα φαίνεται να ξεκαθαρίζει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν μάρτυρας του διπλού φονικού και κλήθηκε χτες το βράδυ από την Καλαμάτα στη ΓΑΔΑ, όπου και αναγνώρισε ως φυσικό αυτουργό τον 22χρονο βρετανικής καταγωγής, ο οποίος από την αρχή υποδεικνύεται από τον συνεργό του και τα στοιχεία ως δράστης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας, Δημήτρης Γκαβέλας τόνισε ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει ιδιαιτέρως με τον εντολέα του, προκειμένου να πληροφορηθεί ποια είναι η θέση του έναντι της κατηγορίας.

«Αυτό που ακούω να διαρρέεται από το ρεπορτάζ είναι ότι αρνείται μέχρι στιγμής πως είναι φυσικός αυτουργός του εγκλήματος. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω κάτι», δήλωσε αρχικά.

Ακόμα κατήγγειλε ότι στη ΓΑΔΑ, το απόγευμα της Τρίτης συνάντησε «μία πρωτοφανή κατάσταση όπου κινούνται τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών στην είσοδο και την επικοινωνία με τον εντολέα μου». «Χρειάστηκε να υποβάλλω έγγραφο αίτημα ώστε να μου επιτραπεί να έχω τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του», ανέφερε και έκανε λόγο για «πρωτοφανή πράγματα».

«Άρα λοιπόν έχουμε ξεκινήσει με πολύ άσχημο τρόπο την υπόθεση, με προφανή παραβίαση δικονομικών δικαιωμάτων. Τώρα επί της ουσίας επιφυλάσσομαι να δω το δικογραφικό υλικό, να δούμε ποια ευρήματα έχει συλλέξει η αστυνομία και τι λέει το μαρτυρικό υλικό. Τι λένε τα έγγραφα. Γιατί ξέρετε το τι λέει ο κατηγορούμενος μικρή σημασία έχει. Το ζήτημα είναι τι προκύπτει από αντικειμενικά ευρήματα», κατέληξε.

Αναζητούνται το όπλο, το κινητό του συνεργού και το σκούτερ

Εν τω μεταξύ, από τις κατ’οίκον έρευνες που έγιναν, οι αστυνομικοί βρήκαν τα ρούχα που φορούσαν οι νεαροί την ημέρα εκείνη, καθώς και τα κράνη μοτοσικλέτας. Δεν βρέθηκε όμως το όπλο του εγκλήματος το οποίο δεν αποκάλυψαν που πέταξαν, το τηλέφωνο του φερόμενου ως συνεργού, το οποίο πέταξε μετά το έγκλημα, καθώς και το σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στη Φοινικούντα.

Το δίκυκλο, όπως έγινε γνωστό, το είχε δανειστεί ο φερόμενος ως δράστης από γνωστό του και θεωρείται ζήτημα χρόνου να βρεθεί. Ο ίδιος δεν είχε πετάξει το κινητό του τηλέφωνο, αλλά είχε αλλάξει την κάρτα του.

Ψάχνουν τον ηθικό αυτουργό

Πάντως, η υπόθεση δεν φαίνεται να κλείνει, σε ό,τι αφορά τις έρευνες για την εμπλοκή, με κάποιο τρόπο και άλλων προσώπων, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι άρσεις απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν και με ποιους υπήρξε επικοινωνία των δύο νεαρών τις επίμαχες ώρες που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία.

Στο επίκεντρο έχει μπει μια κλήση που φέρεται να έγινε λίγο πριν το διπλό φονικό σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν στον χώρο του κάμπινγκ, ενώ δεν αποκλείεται να προέρχεται από το στενό περιβάλλον του 68χρονου.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όπως παραδέχτηκε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός που παραδόθηκε και κατήγγειλε ότι το καλοκαίρι του 2022 είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο, στις 7 και 10 Σεπτεμβρίου είχε απειλήσει με αεροβόλο τον άνδρα, με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα μέσω εκβιασμού.