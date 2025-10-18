Φοινικούντα: Ερευνάται λευκό αυτοκίνητο κοντά στο κάμπινγκ – Συνδέεται με την επίθεση στον 68χρονο

Η αστυνομία επικεντρώνεται σε ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να βρισκόταν κοντά στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, κατά τη στιγμή της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Το ίδιο όχημα φαίνεται ότι βρισκόταν κοντά στο σπίτι του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν δέχτηκε επίθεση με αεροβόλο όπλο, επίθεση που, όπως έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς, είχε αναλάβει ο 22χρονος συνεργός του φερόμενου δράστη.

Η αστυνομία δεν έχει πλήρως αποδεχτεί τους ισχυρισμούς του 22χρονου σχετικά με το δρομολόγιο διαφυγής και διερευνά το ενδεχόμενο να είχε βοήθεια από τρίτο πρόσωπο, τόσο στην επίθεση του Σεπτεμβρίου όσο και στο έγκλημα του Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, τόσο ο 22χρονος φερόμενος δράστης όσο και ο 22χρονος συνεργός του θα οδηγηθούν την Κυριακή το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Χθες, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του παρέμειναν για περίπου έξι ώρες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Ο 33χρονος, δια του δικηγόρου του, δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς θεωρείται και ο ίδιος θύμα. Ο ίδιος είχε πυροβοληθεί από τον δράστη και αποτελεί τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος.

Ο δικηγόρος του 33χρονου, Γιάννης Βέρρος, δήλωσε ότι ο πελάτης του επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια και να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Τόνισε ότι η οικογένεια ζητά απαντήσεις για τους δράστες που σκότωσαν τον θείο του ανιψιού και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Επιπλέον, υποστήριξε κάθε προανακριτική πράξη, συμπεριλαμβανομένης της αναπαράστασης, η οποία έχει ζητηθεί από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την αδελφή του θύματος.

Ένα κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί και ένα τηλεφώνημα που πραγματοποιήθηκε πολύ λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, από το τηλέφωνο της φίλης του 33χρονου προς άτομο στην Αθήνα. Το τηλεφώνημα φαίνεται να σχετίζεται με τον παραδοθέντα συνεργό του φερόμενου δράστη του διπλού φονικού. Ο δικηγόρος εξήγησε ότι πρόκειται για πολύ στενή σχέση μεταξύ του 33χρονου και του ατόμου που έλαβε την κλήση, σχεδόν αδελφική, και το γεγονός ότι το τηλεφώνημα έγινε από τη φίλη του οφείλεται στο ότι το κινητό του είχε παραμείνει στον χώρο της δολοφονίας και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.