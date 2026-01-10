Φοινικούντα: Ανατροπή στο σκηνικό της στυγερής δολοφονίας – Η ανακρίτρια δείχνει ως εκτελεστή τον 22χρονο “συνεργό”

Νέα ανατροπή είχαμε στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς συνεχίζονται οι μαραθώνιες ανακρίσεις των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, αλλαγή σκηνικού ως προς το ποιος πάτησε την σκανδάλη φαίνεται να έχουμε στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο καθώς ο 22χρονος που φερόταν ως συνεργός του εκτελεστή φαίνεται να πάτησε την σκανδάλη και να έβαλε τέλος στη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και του επιστάτη.

Πλέον, με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέσα από την ανακριτική διαδικασία, σε εκείνον αποδίδονται κατηγορίες που σχετίζονται με την εμπλοκή του ως φυσικού αυτουργού, δηλαδή εκτελεστή. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος αρχικά είχε αποδεχθεί τον ρόλο του συνεργού ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση της Φοινικούντας.

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς και ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Μαργέλης, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας, προκειμένου ο πρώτος να ενημερωθεί πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια τους έδωσε διορία έως το πρωί της Τετάρτης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 22χρονος επιθυμεί να δώσει περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, επιμένοντας ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Τόσο ο 22χρονος όσο και ο έτερος 22χρονος που ήταν εκείνοι που έκαναν το ταξίδι Αθήνα – Καλαμάτα και ακολούθως πήγαν στη Φοινικούντα εκ νέου από τις φυλακές του Ναυπλίου το πρωί του Σαββάτου, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας της Καλαμάτας, για συμπληρωματικές απολογίες όπως και αναμενόταν μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Υπογραμμίζεται πως 5 συνολικά -μέχρι σήμερα- φέρεται να είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας και οι 5 έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, με τους ρόλους που τους έχουν αποδοθεί από την Ανακρίτρια της Καλαμάτας, να είναι διαφορετικοί.