Φοινικούντα: Σε συμπληρωματική απολογία οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία
Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση
Ενώπιον της Ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν για συμπληρωματική απολογία οι δυο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.
Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου, οι δυο 22χρονοι που είναι στις φυλακές Ναυπλίου θα βρεθούν ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας για νέες κατηγορίες και συμπληρωματικές απολογίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.
Οι δύο νεαροί ήταν οι πρώτοι από τους συνολικά πέντε, μέχρι στιγμής, συλληφθέντες για τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος».
Με την συμπληρωματική απολογία αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα όπως:
– ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και που βρίσκεται
– ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες
– πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ
– και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείονται νέες σημαντικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
Στόχος της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας είναι να ρίξει «φως» σε όλα τα «σκοτεινά» σημεία αυτής της στυγερής δολοφονίας αλλά και να δώσει απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα τόσο για τα κίνητρα των δραστών αλλά και για το ποιος ήταν τελικά και ο φυσικός εκτελεστής των δυο θυμάτων.
