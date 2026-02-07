Φοινικούντα: Αγωγή από την αδελφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός του

Στο προσκήνιο βρίσκεται ξανά η υπόθεση της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του, η οποία σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αδελφή του 68χρονου θύματος κατέθεσε αγωγή στα Δικαστήρια Καλαμάτας με αίτημα να κηρυχθεί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ανάξιος κληρονόμος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας. Ζητεί να αποκλειστεί από κάθε κληρονομικό δικαίωμα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τη στενότερη συγγενή του 68χρονου, ο οποίος δεν είχε παιδιά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διαθήκη που φέρεται να συνέταξε ο άτυχος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία μαρτύρων. Το έγγραφο ανοίχθηκε με εισαγγελική εντολή στο Πρωτοδικείο Πύλου και, σύμφωνα με το περιεχόμενό του, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας φέρεται να μεταβιβάζεται στον ανιψιό.

Ο τελευταίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Άμμος» και από τα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι στιγμής, πέντε άτομα έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας έχει ξεκινήσει επαφές με τοπικούς φορείς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του κάμπινγκ ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κύρια ανάκριση συνεχίζεται, με τη δικογραφία να παραμένει ανοιχτή. Την υπόθεση χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια Καλαμάτας και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να κληθούν για καταθέσεις και άλλα πρόσωπα, καθώς οι έρευνες προχωρούν σε όλα τα επίπεδα.