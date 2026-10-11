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ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Σε ειδικό δωμάτιο-κρατητήριο στο «Γεννηματάς» – Τι αποκαλύπτει το DEBATER

Αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER για τις συνθήκες νοσηλείας του Φίλιππου Καμπούρη, την κατάσταση της υγείας του και τις επισκέψεις που δέχθηκε πριν από την απολογία του.

Φίλιππος Καμπούρης: Σε ειδικό δωμάτιο-κρατητήριο στο «Γεννηματάς» – Τι αποκαλύπτει το DEBATER
Ο Φίλιππος Καμπούρης σε φωτογραφία αρχείου. (NDP)
DEBATER NEWSROOM

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση ο Φίλιππος Καμπούρης, μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, ο ίδιος παραμένει σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, ενώ η κατάσταση της υγείας του εμφανίζεται καλή.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες για νοσηλεία του στην Καρδιολογική Κλινική, το DEBATER αποκαλύπτει ότι ο Φίλιππος Καμπούρης βρίσκεται στην Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου «Γεννηματάς», όπου παραμένει υπό τη συνεχή επιτήρηση αστυνομικών.

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Σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο που λειτουργεί και ως χώρος κράτησης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης νοσηλεύεται μόνος του σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο της Οφθαλμολογικής Κλινικής.

Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται και για τη φύλαξή του, καθώς ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απολογίας του.

Η αστυνομική φρούρηση συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Δέχθηκε επισκέψεις την Παρασκευή – Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την υγεία του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες του DEBATER σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο Φίλιππος Καμπούρης είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για την υγεία του, φοβούμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι θα μπορούσε να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ωστόσο, η κατάστασή του εμφανίζεται καλή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κοιμάται αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

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Μάλιστα, την Παρασκευή (9/10) δέχθηκε επισκέψεις στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν την εικόνα που μεταφέρεται στο DEBATER και δεν συνιστούν επίσημη ιατρική ενημέρωση.

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Την Κυριακή η απολογία του

Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής (11/10) ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Ο ίδιος είχε ζητήσει και λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

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Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας παραμένει υπό κράτηση, με την αστυνομική φρούρηση να συνεχίζεται στο νοσοκομείο.

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