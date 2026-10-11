Φίλιππος Καμπούρης: Σε ειδικό δωμάτιο-κρατητήριο στο «Γεννηματάς» – Τι αποκαλύπτει το DEBATER

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση ο Φίλιππος Καμπούρης, μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, ο ίδιος παραμένει σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, ενώ η κατάσταση της υγείας του εμφανίζεται καλή.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες για νοσηλεία του στην Καρδιολογική Κλινική, το DEBATER αποκαλύπτει ότι ο Φίλιππος Καμπούρης βρίσκεται στην Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου «Γεννηματάς», όπου παραμένει υπό τη συνεχή επιτήρηση αστυνομικών.

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Σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο που λειτουργεί και ως χώρος κράτησης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης νοσηλεύεται μόνος του σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο της Οφθαλμολογικής Κλινικής.

Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται και για τη φύλαξή του, καθώς ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απολογίας του.

Η αστυνομική φρούρηση συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Δέχθηκε επισκέψεις την Παρασκευή – Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την υγεία του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες του DEBATER σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο Φίλιππος Καμπούρης είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για την υγεία του, φοβούμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι θα μπορούσε να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ωστόσο, η κατάστασή του εμφανίζεται καλή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κοιμάται αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

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Μάλιστα, την Παρασκευή (9/10) δέχθηκε επισκέψεις στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν την εικόνα που μεταφέρεται στο DEBATER και δεν συνιστούν επίσημη ιατρική ενημέρωση.

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Την Κυριακή η απολογία του

Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής (11/10) ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Ο ίδιος είχε ζητήσει και λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

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Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας παραμένει υπό κράτηση, με την αστυνομική φρούρηση να συνεχίζεται στο νοσοκομείο.