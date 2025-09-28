Φαράγγι της Σαμαριάς: Κλειστό αύριο λόγων έντονων καιρικών φαινομένων

Κλειστό θα παραμείνει αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, το Φαράγγι της Σαμαριάς μετά την προειδοποίηση της ΕΜΥ για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Την απόφαση να κλείσει το φαράγγι της Σαμαριάς αύριο την πήρε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις ή καταιγίδες ύψους έως 6,5 mm για τις δύο περιοχές.

Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί από την Αντιπεριφέρεια για τη λειτουργία του φαραγγιού.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τονίζει ότι σε περίπτωση βελτίωσης των καιρικών συνθηκών και νέας πρόγνωσης από την ΕΜΥ, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.