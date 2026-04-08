Εύβοια: Νεκρή 75χρονη οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο (φωτογραφίες)

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 75χρονη γυναίκα το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου, μετά από τροχαίο στην περιοχή της Γλύφας, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το evima.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία μηχανή, στην οποία επέβαινε η ηλικιωμένη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.