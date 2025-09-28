Εύβοια: ΙΧ βρέθηκε στο κενό πέφτοντας σε χαράδρα 150 μέτρων – Ένας νεκρός

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή της Εύβοιας όταν ΙΧ βρέθηκε στο κενό και έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι στην Εύβοια, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων. Μέσα στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Κατά την ίδια πηγή ένας από τους δύο επιβαίνοντες φέρεται να είναι νεκρός.

Ο δεύτερος ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το eviaonline, πρόκειται για δύο Ιταλούς τουρίστες.

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία σπεύδει στο σημείο ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον απεγκλωβισμό των ατόμων επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.