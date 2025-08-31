Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Επικάθηση πλοίου στον λιμένα Μαντουδίου

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε αμμώδη βυθό του λιμένα Μαντουδίου στην Εύβοια επικάθησε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, λίγο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσής του.

Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 5.000 τόνους λευκόλιθο, επρόκειτο να αποπλεύσει με 13μελές πλήρωμα και προορισμό την Ιρλανδία.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και εξετάζονται οι ενέργειες για την ασφαλή αποκόλλησή του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

