Εύβοια: Αυτοκίνητο «τούμπαρε» μετά από εκτροπή

Το βράδυ της Κυριακής (12/10) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο Μαντούδι στην Εύβοια, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις επιβάτες.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Στο σημείο έφτασε η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου.

Οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.