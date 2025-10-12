Τραγωδία στη Δράμα: 14χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με αγροτικό όχημα

Σημειώθηκε ένα τροχαίο δυστύχημα σήμερα, Κυριακή (12/10) το μεσημέρι στον Βώλακα στη Δράμα, όταν τέσσερα αγόρια 13, 14 και 15 ετών πήραν αγροτικό όχημα και το οδηγούσαν τους δρόμους του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του alpha-news.gr, το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να τραυματιστεί στο κεφάλι και στα πόδια ένα άλλο παιδί, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.