Εύβοια: Άγρια επίθεση σε ανήλικό από συνομήλικους του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Συνελήφθη ένας από τους δράστες και οι γονείς του
Άγρια επίθεση από συνομήλικους του δέχθηκε στην Ερέτρια της Εύβοιας ένας ανήλικος το βράδυ της Τρίτης 13/1.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Evima ομάδα ανηλίκων του επιτέθηκε στο θύμα τους και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο.
Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.
Από τις Αρχές συνελήφθη ένας ανήλικος αλλά και οι γονείς του και πλέον αναζητούν τους υπόλοιπους δράστες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.
