ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Άγρια επίθεση σε ανήλικό από συνομήλικους του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συνελήφθη ένας από τους δράστες και οι γονείς του

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Άγρια επίθεση από συνομήλικους του δέχθηκε στην Ερέτρια της Εύβοιας ένας ανήλικος το βράδυ της Τρίτης 13/1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Evima ομάδα ανηλίκων του επιτέθηκε στο θύμα τους και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Από τις Αρχές συνελήφθη ένας ανήλικος αλλά και οι γονείς του και πλέον αναζητούν τους υπόλοιπους δράστες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

