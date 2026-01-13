Εύβοια: Άγρια επίθεση σε ανήλικό από συνομήλικους του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Άγρια επίθεση από συνομήλικους του δέχθηκε στην Ερέτρια της Εύβοιας ένας ανήλικος το βράδυ της Τρίτης 13/1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Evima ομάδα ανηλίκων του επιτέθηκε στο θύμα τους και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Από τις Αρχές συνελήφθη ένας ανήλικος αλλά και οι γονείς του και πλέον αναζητούν τους υπόλοιπους δράστες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.