Εύοσμος: «Δεν απαντούσε και ειδοποίησα τη γειτόνισσα», λέει ο αδερφός της 59χρονης που βρέθηκε νεκρή και ημίγυμνη

Σε υπόθεση με έντονα στοιχεία θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος 59χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε σήμερα (31.03), έδειξε ότι ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από ασφυξία. Η άτυχη 59χρονη βρέθηκε στο κρεβάτι της, ημίγυμνη, με λουρί τσάντας τυλιγμένο στον λαιμό και εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο.

Η σορός εντοπίστηκε χθες, όταν φίλη της γυναίκας ειδοποίησε τις Αρχές, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ημέρες. Αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα προχώρησαν στην μακάβρια ανακάλυψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι, ενώ γείτονες αναφέρουν πως δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση.

Το χρονικό του θανάτου

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε περίπου 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της, ενώ τα τραύματα στο πρόσωπο ενισχύουν τα σενάρια βίαιης ενέργειας.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι οικείοι της 59χρονης. Ο αδερφός της, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε ότι είχαν πρόσφατα αποκτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο, με σκοπό να επιστρέψουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Η ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία

Η γυναίκα διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, ωστόσο επισκεπτόταν συχνά τη χώρα. Είχε μεταβεί πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη για το μνημόσυνο του γιου της, ενώ σχεδίαζε την οριστική επιστροφή της.

Αναζητούν κίνητρο και δράστη οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο της 59χρονης, το οποίο εντοπίστηκε στον χώρο. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει το σενάριο της ληστείας, αν και απουσιάζουν προσωπικά αντικείμενα, όπως η τσάντα και το ρολόι της.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση και να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες, καθώς και το κίνητρο της πιθανής δολοφονίας.