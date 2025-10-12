Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστών που δρούσε στην Σαλαμίνα και “χτυπούσε” επιχειρήσεις – Δείτε βιντεο-ντουκουμέντα του DEBATER από την δράση τους

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται μεγάλη σπείρα ληστών που δρούσε στην περιοχή της Σαλαμίνας διαπράττοντας κλοπές σε καταστήματα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία, 6 μέλη της σπείρας συνελήφθησαν πρωινές ώρες Παρασκευής για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα. Μάλιστα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας μέλος της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 20, 21, 22 και 23 ετών, και ένας ανήλικος 16 ετών, όλοι ελληνικής καταγωγής, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα μετά την σύσταση της σε βάρος τους δικογραφία.

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο-ντοκουμέντα από την δράση της οργάνωσης που χτύπαγε επιχειρήσεις στην περιοχή της Σαλαμίνας. Στο πρώτο βίντεο, οι νεαροί δράστες “μπουκάρουν” σε καφετέρια και αρχίζουν και ψάχνουν για την “λεία” τους.

Δεν δίστασαν να διαρρήξουν ιερό ναό

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, αφού επέλεγαν τα καταστήματα-στόχους τους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ.

Σε μία περίπτωση δε δίστασαν να διαρρήξουν Ιερό Ναό αφαιρώντας από το εσωτερικό του εικόνα μεγάλης αξίας.

Από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 2 ασύρματοι.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 10 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων. Σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες του DEBATER, ο ένας εκ των δραστών ομολόγησε άλλες 8 περιπτώσεις κλοπών οι οποίες δεν καταγγέλθηκαν από τα θύματα.

Τα μέλη της σπείρας οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.