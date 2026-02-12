Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στον Βόλο – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά (φωτογραφίες)

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά προχώρησε η αστυνομία στον Βόλο, συλλαμβάνοντας 13 άτομα μετά από έρευνες που έγιναν σε δύο μαντριά και 10 σπίτια.

Στα ευρήματα των Αρχών περιλαμβάνονται σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, 60.000 ευρώ σε μετρητά, 5 μαχαίρια, 2 κάμερες, 3 καραμπίνες και φυσίγγια βρέθηκαν στην κατοχή των 13 μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στον Βόλο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι πέντε Έλληνες, έξι Ρομά και δύο υπήκοοι Αλβανίας.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, 3 μηχανάκια κλεμμένα, τουλάχιστον 6 αυτοκίνητα και 5 πατίνια.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα.