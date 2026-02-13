Εξαφάνιση Λόρα: Δεν έχει καταθέσει DNA η μητέρα της– Δηλώνει αδυναμία να πάει από το σπίτι στο νοσοκομείο

Χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της. Οι διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι η ανήλικη βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν την ακριβή τοποθεσία της.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι γερμανικές αρχές ζήτησαν πρόσφατα – σε εθελοντική βάση – από τους γονείς της να δώσουν δείγμα DNA, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση σε περίπτωση που χρειαστεί. Για τον σκοπό αυτό κλήθηκαν να μεταβούν στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τώρα, δείγμα έχει προσκομίσει μόνο ο πατέρας της 16χρονης, ενώ η μητέρα δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη στις Αρχές. Ο πατέρας ταξίδεψε πρόσφατα στη Φρανκφούρτη, την ώρα που η μητέρα παραμένει στην Ελλάδα, στο σπίτι της στο Ρίο, παρακολουθώντας από απόσταση τις εξελίξεις γύρω από την αναζήτηση της κόρης της.

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ ελληνικής και γερμανικής αστυνομίας

Σύμφωνα με την εκπομπή Live Neews, θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί τηλεδιάσκεψη ελληνικών και γερμανικών αρχών, υπό την αιγίδα της Eurojust, ώστε να υπάρξει μία συνεννόηση στην πορεία της έρευνας μεταξύ αστυνομικών που σχετίζονται με την Interpol, τη Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας κτλ. στην Ελλάδα, την αντίστοιχη της γερμανικής, την Ασφάλεια της Πάτρας, τις υπηρεσίες ανηλίκων, τις υπηρεσίες εξαφανίσεων.

Διαφορετική εικόνα φαίνεται να έχουν οι γερμανικές και οι ελληνικές αρχές για την υπόθεση της 16χρονης Λόρα. Οι Γερμανοί αξιωματικοί, επικαλούμενοι και σχετικά δημοσιεύματα στη χώρα τους, κάνουν λόγο για οικειοθελή αποχώρηση της ανήλικης, ενώ από ελληνικής πλευράς η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως «αρπαγή».

Παράλληλα, εκκρεμούν κρίσιμες ενέργειες, όπως η άρση απορρήτου των επικοινωνιών και η εξέταση DNA, προκειμένου να εντοπιστεί το κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιεί η Λόρα και να διαπιστωθεί το στίγμα του. Οι αρχές εκτιμούν ότι μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας, στην οποία θα συμμετάσχουν αξιωματικοί από την Ελλάδα και τη Γερμανία, ενδέχεται να προκύψουν νεότερες εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται πως ακολούθησε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, έχοντας πιθανόν βοήθεια. Εκτιμάται ότι ξεφορτώθηκε το παλιό της κινητό τηλέφωνο, πιθανότατα πουλώντας το, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός σήματος από τις αρχές, και στη συνέχεια εγκατέλειψε την πόλη.

Με ταξί μετέβη στην Αθήνα και από εκεί ταξίδεψε αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη, τη γενέτειρά της στη Γερμανία.