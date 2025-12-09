ΕΣΗΕΑ: Καταδικάσει την επίθεση στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γκούμα από αγρότη

Η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωση της πήρε θέση για την επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του STAR Βαγγέλης Γκούμας από αγρότες στη Βοιωτία.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκαν από έναν αγρότη ο δημοσιογράφος του Τ/Σ «STAR CHANNEL» Βαγγέλης Γκούμας και ο συνάδελφος οπερατέρ ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η ΕΣΗΕΑ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει παρόμοια κρούσματα επιθετικότητας κατά δημοσιογράφων την ώρα που κάνουν ρεπορτάζ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων να υπηρετούν την ενημέρωση αποτελεί απαραίτητη δημοκρατική εγγύηση στις ευνομούμενες κοινωνίες» αναφέρει η ανακοίνωση.