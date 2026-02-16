Εργατικό ατύχημα στην πλατεία Μεσολογγίου: Άνδρας γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε σιδερένια πέργκολα (βίντεο)
Οι συνάδελφοι του τον ξάπλωσαν ημιλιπόθυμο μέχρι να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία Μεσολογίου το πρωί της Δευτέρας, με έναν εργαζόμενο να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια κατασκευής περγκόλων.
Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, ο εργαζόμενος φέρεται να βρισκόταν πάνω στην πέργκολα, όταν γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε ένα σίδερο της σκεπής.
Οι συνάδελφοί του επιχείρησαν να τον σηκώσουν και στη συνέχεια τον ξάπλωσαν πάνω στα σίδερα στο πλέγμα της πέργκολας, καθώς ήταν ημιλιπόθυμος.
Λίγο αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του και, αφού τον κατέβασε η Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
