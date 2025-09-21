Έρευνες στις φυλακές Κορυδαλλού: Μαχαίρια, κοπίδια και κινητά βρέθηκαν σε κελιά

Έρευνες σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στις φυλακές και την καταπολέμηση του παράνομου εξοπλισμού των κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Μαχαίρι

Κατσαβίδι

Κοπίδι

6 κινητά τηλέφωνα

2 ζεύγη ασύρματων ακουστικών

2 βάσεις με ακουστικά

Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι έγκλειστων του Καταστήματος Κράτησης, κατηγορούμενων, ανά περίπτωση, για παραβίαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.