Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Στον “αέρα” η απολογίες των δύο νεαρών μετά από αίτηση εξαίρεσης της ανακρίτριας

Αίτηση εξαίρεσης σε βάρος της ανακρίτριας υπέβαλλαν οι συνήγοροι των δύο νεαρών, ηλικίας 18 και 22 ετών, που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα οι απολογίες τους να βρίσκονται στον “αέρα”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά των κατηγορουμένων στηρίζει το αίτημά της στο ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, παρά το ότι ένας από τους δύο είχε ήδη παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές. Την απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης καλείται πλέον να λάβει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα οι απολογίες των δύο νεαρών να παραμένουν σε αναμονή μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

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Πάντως όταν οι κατηγορούμενοι δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ισχυριστούν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που ξεκίνησε πρώτος την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 22χρονου ο οποίος φέρεται μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης και του 18χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.