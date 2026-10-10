Ελευσίνα – Αποκλειστικό DEBATER: Σιδερογροθιά, μαχαίρια και εθνικιστικό υλικό στο σπίτι του 22χρονου – Φωτογραφία-ντοκουμέντο

Νέα στοιχεία για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα φέρνει στο φως το DEBATER, αποκαλύπτοντας τι εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν στις κατοικίες των δύο νεαρών που κατηγορούνται για την υπόθεση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, κατά την έρευνα στην κατοικία του 22χρονου Χ.Ο., σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο μαχαίρια, μία σιδερογροθιά, δύο κουκούλες τύπου full face, αντιασφυξιογόνα μάσκα, καθώς και έντυπο υλικό με εθνικιστικό περιεχόμενο.

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Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε και στην κατοικία του 18χρονου Α.Μ., όπου κατασχέθηκαν οπαδικά είδη, κράνος μηχανής, γάντια και αυτοκόλλητο με εθνικιστική αναφορά.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (9/10), παρουσία δικαστικής λειτουργού.

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του 22χρονου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του 22χρονου Χ.Ο., στο πλαίσιο της διερεύνησης της επίθεσης που σημειώθηκε την Πέμπτη (8/10) στην Ελευσίνα.

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται:

Μία σιδερογροθιά.

Ένας αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα».

Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών.

Δύο μπαλακλάβες τύπου full face.

Μία γκρι αντιασφυξιογόνα μάσκα.

Ένας πυρσός χειρός τύπου δάδας.

Ένα βιβλίο με τίτλο «Εθνικός Κοινωνισμός – Εγχειρίδιο Εθνικιστικής Κατάρτισης».

Ένα φυλλάδιο με τίτλο «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εντοπισμός λευκού φακέλου που περιείχε τρικάκια με τα συνθήματα «Νέο Ηράκλειο, πόλη καθαρή από αναρχικούς» και «Εθνικισμός η μόνη λύση».

Τα συγκεκριμένα έντυπα έφεραν ως υπογραφή την «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας».

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Οπαδικά είδη και υλικό με εθνικιστικές αναφορές

Στην ίδια κατοικία κατασχέθηκαν επίσης αρκετά είδη ένδυσης με οπαδικά διακριτικά του Παναθηναϊκού.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν μπλούζες με τις επιγραφές «PROPATRIA SUPPORT», «ΓΑΛΑΤΣΙ ΘΥΡΑ 13», «ULTRAS NO PROFIT», «WEST BLOCK PANATHINAIKOS» και «ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ».

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Εντοπίστηκε ακόμη φούτερ με την επιγραφή «WEST BLOCK RIOT 20 YEARS», καθώς και αυτοκόλλητο με το σύνθημα «AGAINST MODERN WORLD – DEFEND YOUR COUNTRY».

Η παρουσία των συγκεκριμένων αντικειμένων καταγράφεται στο υλικό της αστυνομικής έρευνας. Ωστόσο, η κατοχή οπαδικών ειδών δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα, ούτε τεκμηριώνει σχέση οποιουδήποτε αθλητικού συλλόγου με την επίθεση.

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Τι κατασχέθηκε από το σπίτι του 18χρονου

Σύμφωνα με τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και στην κατοικία του 18χρονου Α.Μ., επίσης παρουσία δικαστικής λειτουργού.

Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

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Πράσινο φούτερ με την επιγραφή «MEGARA GATE 13».

Μαύρη μπλούζα με την επιγραφή «WEST BLOCK PANATHINAIKOS».

Ζευγάρι ενισχυμένων γαντιών μηχανής.

Κράνος μηχανής λευκού και μαύρου χρώματος.

Μπουφάν και αθλητικό σορτς.

Δάδα χειρός.

Αυτοκόλλητο με την επιγραφή «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας».

Αυτοκόλλητο με την επιγραφή «Χαϊδάρι Θύρα 13».

Τα ευρήματα έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της έρευνας των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 22χρονο

Η αποκάλυψη των κατασχεθέντων έρχεται λίγες ώρες μετά τη νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση.

Σε βάρος του 22χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για αδικήματα που αφορούν τη νομοθεσία περί όπλων.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε πρώτο το DEBATER, ο 18χρονος εμφανίστηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) και παραδόθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι το MEGA παρουσίασε βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στον 32χρονο, στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο ιδεολογικού κινήτρου

Τα έντυπα με εθνικιστικό περιεχόμενο, τα συγκεκριμένα συνθήματα και τα υπόλοιπα κατασχεθέντα αποτελούν στοιχεία που μπορούν να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο 32χρονος έχει καταγγείλει ότι η επίθεση εναντίον του είχε ιδεολογικά κίνητρα.

Τα ευρήματα των ερευνών δεν αποδεικνύουν από μόνα τους το κίνητρο της συγκεκριμένης επίθεσης, ούτε ότι κάποιο από τα κατασχεθέντα μαχαίρια χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό.

Η διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης και η αξιολόγηση των στοιχείων συνεχίζονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.