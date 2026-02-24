Επίσημη πρώτη για τη νέα στρατιωτική θητεία- Εικόνες από την κατάταξη των νεοσύλεκτων στην πρώτη ΕΣΣΟ αποκλειστικά για στρατό ξηράς

Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο καθεστώς στρατιωτικής θητείας, με την κατάταξη της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ στα ΚΕΝ Αυλώνας και Θήβας να σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα εποχή για τους στρατεύσιμους οπλίτες.

Οι εικόνες από τα Κέντρα Εκπαίδευσης αποτυπώνουν την ολοκλήρωση των προετοιμασιών, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε θεσμικό επίπεδο, προκειμένου η πρώτη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών του 2026 να υπηρετήσει με βάση το αναθεωρημένο πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης και οι εγκαταστάσεις διαβίωσης έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις αλλαγές που εισάγονται, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την εφαρμογή του νέου μοντέλου θητείας.

Οι βασικές αλλαγές

Στις κεντρικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου.

Η εφαρμογή νέου συστήματος υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης.

Η μετάθεση του συνόλου των στρατευσίμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

Η σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης: από 8,80 σε 100 ευρώ για όσους υπηρετούν στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε 50 ευρώ για όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Παράλληλα, τροποποιείται και η διαδικασία κατάταξης, καθώς και ο χρόνος υπηρέτησης:

Οι ΕΣΣΟ περιορίζονται από 6 σε 4 και θα πραγματοποιούνται τον Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο.

Το σύνολο των στρατευσίμων θα κατατάσσεται στον Στρατό Ξηράς, ενώ μόνο όσοι διαθέτουν εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα θα μετατάσσονται εσωτερικά στους άλλους Κλάδους (Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό).

Η κατάταξη θα γίνεται πλέον σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης.

Η θητεία ορίζεται στους 12 μήνες, με εξαίρεση όσους κατατάσσονται ως πρότακτοι ή πρωτόκλητοι, καθώς και όσους επιλεγούν ή επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Θράκη, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στον Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι θα υπηρετούν 9 μήνες.

Αναβάθμιση στο συσσίτιο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιοτική αναβάθμιση του συσσιτίου στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τη δημοσίευση της αύξησης του χρηματικού αντιτίμου τροφοδοσίας. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, Αρ. Φ.911/18-02-2026) δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, με τίτλο «Καθορισμός αντιτίμων σε χρήμα των σταθερών χορηγιών τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυνάμεων». Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Η απόφαση προβλέπει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12 εκατ. ευρώ για το 2026, καθώς και για κάθε επόμενο έτος έως και το 2029, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης τροφής σε οπλίτες θητείας, σπουδαστές παραγωγικών σχολών και στελέχη.

Το ημερήσιο αντίτιμο σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος για τους οπλίτες θητείας αυξάνεται από 3,84 και 4,50 ευρώ μεσοσταθμικά, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων, στα 6,40 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους Σπουδαστές των Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, τους υπηρετούντες και εκπαιδευόμενους σε Σχολές και Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και Ειδικών Επιχειρήσεων, τους Υποψηφίους Εφέδρους Αξιωματικούς και το προσωπικό που συμμετέχει σε ασκήσεις, το ημερήσιο αντίτιμο αυξάνεται στα 7,30 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Για πρώτη φορά, στους δικαιούχους σταθερής χορηγίας τροφής εντάσσονται και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διακλαδικός Κανονισμός Μαγειρικής

Με τον αναθεωρημένο Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας των τριών Κλάδων, εξορθολογίζεται το ισχύον πλαίσιο, καθώς οι κατηγορίες δικαιούχων μειώνονται από 32 σε 4 και οι κλίμακες από 6 σε 3. Παράλληλα, θεσπίζεται ενιαίο αντίτιμο τροφοδοσίας για όλους τους Κλάδους και υιοθετούνται σύγχρονοι διατροφικοί κανόνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, προβλέπεται η κατάρτιση Διακλαδικού Κανονισμού Μαγειρικής, με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση των αναγκών σίτισης στις Ένοπλες Δυνάμεις και τον καθορισμό ενιαίων προδιαγραφών υγιεινής, οργάνωσης και ασφάλειας τροφίμων.