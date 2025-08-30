Επηρεάζεται ο ύπνος μας από τις ηλιομαγνητικές καταιγίδες;

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί αναρωτιούνται αν οι ηλιομαγνητικές καταιγίδες, οι εντυπωσιακές εκρήξεις από τον Ήλιο που χτυπούν το μαγνητικό πεδίο της Γης, μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την τεχνολογία μας αλλά και… τον ύπνο μας.

Τι λένε οι επιστήμονες

Σύμφωνα με έρευνες, οι μεγάλες γεωμαγνητικές διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν τη μελατονίνη, την ορμόνη που ρυθμίζει τον κιρκαδιανό ρυθμό και τον ύπνο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ανήσυχο ύπνο ή αίσθηση κόπωσης. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι περισσότερες επιδράσεις είναι ήπιες και δεν αφορούν όλους τους ανθρώπους. Στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, όπως στην Ελλάδα, οι πιθανότητες να «χαλάσει» πραγματικά ο ύπνος μας από τον Ήλιο είναι μικρές.

Σύμφωνα όμως με τον φυσικό Χρήστο Κυριακίδη ξεκαθάρισε μέσω του DEBATER ότι:

«Οι ηλιακές καταιγίδες είναι εκρήξεις φορτισμένων σωματιδίων από τον Ήλιο που φτάνουν στη Γη και αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό της πεδίο. Η κύρια τους επίδραση αφορά τεχνολογικά συστήματα, όπως δορυφόρους ή επικοινωνίες, όχι όμως τον ανθρώπινο οργανισμό. Έχουν καταγραφεί κάποιες ενδείξεις σε πολύ βόρεια γεωγραφικά πλάτη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, κοντά στους πόλους, ότι η έντονη γεωμαγνητική δραστηριότητα μπορεί να σχετίζεται με μικρές μεταβολές στη μελατονίνη· όμως αυτά τα περιστατικά είναι σπάνια και δεν αφορούν χώρες όπως η Ελλάδα. Με απλά λόγια: ο Ήλιος δεν φταίει για τις αϋπνίες μας»

Η τελευταία ηλιομαγνητική καταιγίδα

Η πιο πρόσφατη καταγεγραμμένη καταιγίδα σημειώθηκε στις 9 Αυγούστου 2025 και ήταν κατηγορίας G2 (μέτριας έντασης). Επηρέασε κυρίως περιοχές σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, όπου οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εντυπωσιακό βόρειο σέλας. Στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου δεν υπήρξαν φαινόμενα ή επιπτώσεις.

Η τελευταία πολύ ισχυρή καταιγίδα ήταν τον Μάιο του 2024, κατηγορίας G5 (ακραία), η ισχυρότερη των τελευταίων 20 ετών. Τότε το βόρειο σέλας είχε φανεί ακόμα και σε πολιτείες των ΗΠΑ που βρίσκονται πολύ πιο νότια, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα σε επικοινωνίες και GPS.

Και τώρα;

Αυτή τη στιγμή (τέλος Αυγούστου 2025) η γεωμαγνητική δραστηριότητα είναι ήπια, χωρίς καταιγίδα σε εξέλιξη. Όπως λένε οι ειδικοί, εάν δυσκολευόμαστε στον ύπνο αυτές τις μέρες, είναι πολύ πιθανότερο να φταίνε η ζέστη, το άγχος ή η χρήση κινητού και όχι κάποια καταιγίδα από τον Ήλιο.