Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Με “συνταγή” Πολυτεχνείου τα μέτρα της ΕΛΑΣ – Επί ποδός πάνω από 4.000 αστυνομικοί

Με «συνταγή» Πολυτεχνείου τα μέτρα τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας για τις εκδηλώσεις της «μαύρης» επετείου για την συμπλήρωση 17 ετών, από την δολοφονία του 15χρονου τότε, Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια.

Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αποτροπή επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στην περιοχή των Εξαρχείων, περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί των ΜΑΤ, της ΥΜΕΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ και της ΔΡΑΣΗ, καθώς και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες».

Από αέρος ζωντανή εικόνα των κινητοποιήσεων στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, θα δίνουν drones, ενώ τυχόν αξιόποινες ενέργειες θα αξιολογούνται από εισαγγελείς που θα βρίσκονται στο σημείο, αλλά και στο πεδίο. ‘

Παράλληλα, θα υπάρχουν προληπτικές προσαγωγές ατόμων που θα κινούνται προς τα σημεία των συγκεντρώσεων και έλεγχοι σακιδίων, για τυχόν εύφλεκτες ύλες ή βόμβες μολότοφ που θα επιχειρήσουν κάποιοι να εκτοξεύσουν κατά των αστυνομικών δυνάμεων

Δύο συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Η πρώτη συγκέντρωση μνήμης για τον άτυχο μαθητή που έπεσε νεκρός από πυρά του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα, θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου. Σε αυτή συμμετέχουν, μαθητές και φοιτητές στα Προπύλαια και ακολουθεί η καθιερωμένη πορεία προς το Σύνταγμα.

Στις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας κάλεσμα για συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία που θα καταλήξει από την πλατεία Συντάγματος στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 15χρονος μαθητής, έχουν κάνει αριστερές οργάνωσες και αντιεξουσιαστές. Όπως και στην πορεία της «17ης Νοέμβρη, έτσι και το Σάββατο, περιμετρικά της συγκέντρωσης αλλά και κατά μήκος της πορείας που θα πραγματοποιήσουν οι αντιεξουσιαστές, θα υπάρχουν διμοιρίες των ΜΑΤ, ενώ σε καίρια σημεία θα βρίσκονται και Αίαντες προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος εάν προκληθούν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συγκεντρώσεις, όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι πολλές. Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Πάτρα, Αγρίνιο είναι μόνο μερικές από τις περιοχές όπου αναμένονται μεγάλες κινητοποιήσεις. Ισχυρά αστυνομικά μέτρα, για την αποτροπή επεισοδίων, θα ληφθούν και στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Τζίνα Τσαλικιάν: Ο Αλέξανδρος ήταν κατά της βίας

Σε παλαιότερες δηλώσεις της πάντως η κυρία Τζίνα Τσαλικιάν, μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, είχε σταθεί απέναντι στους «μπαχαλάκηδες» που κάθε χρόνο την ημέρα δολοφονίας του παιδιού της, πραγματοποιούν φθορές και βανδαλισμούς.

Όπως είχε «ο Αλέξανδρος ήταν κατά της βίας και όλα αυτά που γίνονται προσβάλουν την υστεροφημία του. Θα ήθελα όλα αυτά τα έκτροπα να αποφεύγονται καθώς προσβάλλουν την οικογένειά μας». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «θα εφαρμοστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου και θα εξελίσσονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στους δρόμους».