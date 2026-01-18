Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Μακεδονία – Χιονίζει σε Πήλιο, Φθιώτιδα και Τρίκαλα Κορινθίας (Εικόνες & Βίντεο)

Πολλά ορεινά της χώρας «ντύθηκαν» σήμερα (18.01), στα λευκά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο τοπίο που χαροποίησε κατοίκους και επισκέπτες.

Το χιόνι κάλυψε κυρίως περιοχές της Φθιώτιδας και πλήθος χιονοδρομικών κέντρων, ενώ τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη στρωθεί, δίνοντας το σήμα για ένα δυναμικό ξεκίνημα της χιονοδρομικής σεζόν.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση στις ορεινές περιοχές και τα χιονοδρομικά κέντρα.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, στα Μάρμαρα, στα Πουγκάκια, στα Αργύρια, στην Κολοκυθιά και στη Σταγιά (Πλάτανος), ενώ λευκό τοπίο αντίκρισαν και χωριά της Οίτης, όπως το Κουμαρίτσι, η Παύλιανη και τα γύρω χωριά.

Λευκό έγινε επίσης το τοπίο στον Τυμφρηστό, στο Γαρδίκι και σε άλλες ορεινές περιοχές στα σύνορα Φθιώτιδας–Ευρυτανίας, όπως το Μαυρίλο και το Μερκάδα. Πυκνή χιονόπτωση καταγράφηκε και στα Χάνια Πηλίου, στα Τρίκαλα Κορινθίας, στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, στο Περτούλι, καθώς και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποίησε ότι από την Τετάρτη αναμένεται νέο βαρομετρικό σύστημα από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο θα φέρει ακόμα περισσότερα χιόνια, εξηγώντας παράλληλα και τους λόγους για τους οποίους η χιονόπτωση των τελευταίων ημερών δεν ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν.

Σύμφωνα με μετεωρολόγους, ο χιονιάς θα συνεχιστεί και θα ενταθεί σε διάφορες περιοχές από αύριο, ενώ το νέο κύμα αναμένεται να «χτυπήσει» την Ελλάδα από την Τετάρτη, ντύνοντας στα λευκά ακόμη περισσότερες περιοχές.

Παράλληλα, η χιονοδρομική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει επίσημα, με πολλά χιονοδρομικά κέντρα να είναι ανοιχτά για τους επισκέπτες.

Στη λίστα των ανοιχτών συμπεριλαμβάνονται τα Ανήλιο, Βασιλίτσα, Παρνασσός, Καϊμακτσαλάν, Πισοδέρι, Καλάβρυτα, 3–5 Πηγάδια, Λαϊλιά και Φαλακρό, προσφέροντας επιλογές για σκι αλλά και για χαλάρωση στα σαλέ.

Ο καιρός αύριο

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 07 με 10, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.