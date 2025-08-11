Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ – Το σχέδιο της ΕΥΔΑΠ για το μέλλον

Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, η εικόνα των ταμιευτήρων της Αττικής άλλαξε δραματικά, με τα αποθέματα να έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 45%. Αυτήν τη στιγμή, η Αττική διαθέτει αποθέματα που επαρκούν μόνο για 700 ημέρες!

Η ΕΥΔΑΠ αντιμετωπίζει τη λειψυδρία ως μια εθνική πρόκληση που απαιτεί πολυεπίπεδη απάντηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προτείνει ένα μεγαλεπήβολο επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δεκαετία 2025-2034. Υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλέγμα έργων με στόχο να διασφαλίσει την υδροδοτική επάρκεια της Αττικής, με γνώμονα τη βιωσιμότητα αλλά και την ανθεκτικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι επενδύσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Στόχος είναι όχι μόνο η προστασία των υδάτινων πόρων, αλλά και η διασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτό κόστος για όλους τους πολίτες. Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπρόπυργου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Καθώς, η λειψυδρία είναι μια πραγματικότητα, η λύση είναι η πρόληψη και η συνεχής επένδυση. Η ΕΥΔΑΠ δραστηριοποιείται και στα δύο, έχοντας ψηλά στην ατζέντα της την εξεύρεση λύσεων για την ανομβρία, με τη συνδρομή της Πολιτείας. Έτσι, οργανώνει πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της σπατάλης του νερού και αναπτύσσει έναν ολιστικό οδικό χάρτη, που περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμα μέτρα άμεσης ενίσχυσης, όπως:

Ενεργοποίηση γεωτρήσεων στη Μαυροσουβάλα, αξιοποιώντας υπόγειους υδάτινους πόρους.

Δοκιμαστικές αντλήσεις από τον Βοιωτικό Κηφισό, για προσωρινή ενίσχυση των ταμιευτήρων.

Ενίσχυση των αντλιοστασίων της Υλίκης, για σταθερή μεταφορά νερού προς το δίκτυο της Αττικής.

Παράλληλα, μακροπρόθεσμα, ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει:

Κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης με στόχο τη μετατροπή υφάλμυρου και θαλάσσιου νερού σε καθαρό πόσιμο.

Μελέτη για μεταφορά νερού από τον Αχελώο ακόμα και μέσω δεξαμενόπλοιων.

Υδρολογική διασύνδεση ποταμών όπως ο Κρικελιώτης, ο Καρπενησιώτης και ο Εύηνος.

Επίσης, η ΕΥΔΑΠ έχει δρομολογήσει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το κοινό, καθώς η προσπάθεια είναι και πολιτισμική. Χρειάζεται να αλλάξουμε συμπεριφορές και να κατανοήσουμε το μήνυμα ότι κάθε σταγόνα μετράει! Σήραγγα διέλευσης αγωγών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας – Πικερμίου – Σπάτων – Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ επενδύει διαρκώς σε σύγχρονες, ανθεκτικές υποδομές απέναντι στην κλιματική κρίση, την παλαιότητα των δικτύων και την αυξανόμενη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, στην Ανατολική Αττική προγραμματίζονται και υλοποιούνται μεγάλα επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 958,7 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν την εξυπηρέτηση 410.500 κατοίκων. Το πλάνο περιλαμβάνει 1.400 χιλιόμετρα νέων αγωγών και τρία νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ). Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί 300 χιλιόμετρα αγωγών για 234.500 κατοίκους, ενώ δύο νέα ΚΕΛ να οδεύουν προς κατασκευή με ταχύ ρυθμό.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για περισσότερους από 230.000 κατοίκους, με 681,6 εκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε κρίσιμα έργα εκσυγχρονισμού και αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης και 364,5 εκατομμύρια επενδύονται σε έργα αποχέτευσης. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι η υλοποίηση αυτού του σχεδίου δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά και αποδεικτικό στοιχείο μιας νέας εποχής που η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ξεκινήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψυττάλεια 3.0: Κόμβος καινοτομίας

Η Ψυττάλεια εξελίσσεται από μια παραδοσιακή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε παγκόσμιο πρότυπο κυκλικής οικονομίας και ενεργειακής μετάβασης. Το όραμα «Ψυττάλεια 3.0» φέρνει ελαχιστοποίηση του κόστους επεξεργασίας ανά κυβικό μέτρο λυμάτων, ανάκτηση και αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού και ενεργειακή αξιοποίηση βιολογικής ιλύος, βιοαερίου και παραγωγή βιομεθανίου, υδρογόνου, καθώς και του φωσφόρου. Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Εν κατακλείδι, το μήνυμα είναι σαφές: απαιτείται ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμο όραμα. Η ΕΥΔΑΠ δρα προληπτικά, με καινοτόμο πλάνο. Στρέφεται προς το μέλλον, επενδύοντας όχι μόνο σε έργα, αλλά και σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης πόρων, που αγκαλιάζει το περιβάλλον, εξασφαλίζει ποιότητα ζωής και χτίζει κοινωνική εμπιστοσύνη.