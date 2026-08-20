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ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026

Χρόνια πολλά!

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026
unsplash.com
DEBATER NEWSROOM

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Αυγούστου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα
Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία και Ορεστιάδα.

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