Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Αυγούστου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα, Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος και Φλώρης.