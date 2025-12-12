Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 14/12 – Ποια θα μείνουν κλειστά

Πρεμιέρα έκανε χθες Πέμπτη 11/12 το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Αυτή την Κυριακή 14/12, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, με μία εξαίρεση, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα κρεοπωλεία, σε έδειξη συμπαράστασης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Εκτός από την Κυριακή 14/12, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά και στις 21/12, αλλά και στις 28/12.

Σημειώνεται πως τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο μέρα-μέρα

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00 – 16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ