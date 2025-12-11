Κατεβάζουν ρολά τα κρεοπωλεία την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ως ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες

Κάλεσμα για κλείσιμο των κρεοπωλείων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα είναι ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών σε όλα τα σωματεία του κλάδου.

Με την απόφαση αυτή ο κλάδος εκφράζει τη συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, με τους οποίους οι κρεοπώλες δηλώνουν αλληλέγγυοι.

Η ΠΟΚΚ τονίζει ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και πως οι συνεχείς αστοχίες πολιτικών χειρισμών οδηγούν σε απαξίωση και αύξηση του κόστους επιβίωσης.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Ως κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν

Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025», αναφέρει η ανακοίνωση.