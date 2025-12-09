ΕΟΠΥΥ: Στη φυλακή ο 34χρονος φαρμακοποιός για τις παράνομες συνταγογραφήσεις – Θεωρείται ο αρχηγός του κυκλώματος 

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 34χρονος φαρμακοποιός που θεωρείται ηγετικό στέλεχος κυκλώματος που εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας τον ΕΟΠΥΥ με ποσά τα οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 400 χιλιάδες ευρώ.

Για την υπόθεση απολογήθηκε και η 29χρονη σύζυγος του φαρμακοποιού, ειδικευόμενη γιατρός στο επάγγελμα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δισκογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση αναφέρεται ότι τα μέλη του κυκλώματος, στο οποίο μετείχαν γιατροί, κάποιοι εκ των οποίων ειδικευόμενοι, εντόπιζαν τα ΑΜΚΑ που θα χρησιμοποιούσαν και εξέδιδαν ψευδείς συνταγές. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις στο φαρμακείο του 34χρονου και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η δράση της ομάδας αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία.