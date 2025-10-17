Εντάχθηκε στο Δίκτυο του ΟΗΕ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σημαντικό βήμα στη διεθνή του πορεία πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την ένταξή του στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Academic Impact – UNAI).

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΔΜ προς τη διεθνοποίηση και, ταυτόχρονα, τη δέσμευσή του να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ζητημάτων παγκόσμιου ενδιαφέροντος μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα. Έτσι, το ΠΔΜ συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα 1.800 ιδρύματα από 150 χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον.

Από την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της ειρήνης και την ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζει δράσεις με την ενεργή συμμετοχή φοιτητών/τριών, ερευνητών/τριών και μελών ΔΕΠ. Οι αρχές του UNAI υιοθετούνται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, δίνοντας στο ΠΔΜ ουσιαστικό ρόλο στον διεθνή διάλογο.

Η πρωτοβουλία UNAI ξεκίνησε το 2010 για να ενώσει πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο γύρω από τις αρχές του ΟΗΕ, προωθώντας δράσεις και καλές πρακτικές πάνω στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τους υιοθετεί ως «χάρτη πορείας» για τη διδασκαλία, την έρευνα και τις κοινωνικές παρεμβάσεις του.

Μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη βιωσιμότητα, τη συμμετοχικότητα και την καινοτομία, επιδιώκει να εμπνεύσει και να ενεργήσει με ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.