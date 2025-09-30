Ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια και ευεξία από τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα-  Ο ΟΠΑΠ Χρυσός Χορηγός του BeWell Festival

Η μεγαλύτερη γιορτή wellness & fitness στην Ελλάδα, με Χρυσό Χορηγό τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, απέδειξε ότι έχει κατακτήσει την καρδιά όσων αγαπούν την υγεία, την προσωπική ανάπτυξη και τον active τρόπο ζωής.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, που διοργάνωσαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, περισσότεροι από 16.000 συμμετέχοντες πήραν μέρος σε ποικίλες δράσεις και workshops, ανάμεσά τους και πρωτότυπες εμπειρίες από τον ΟΠΑΠ.

Ηχομασάζ, silent disco και χορός χωρίς διακρίσεις

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΟΠΑΠ, όσοι αναζητούσαν χαλάρωση είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν μια εμπειρία ηχοθεραπείας, κάνοντας ηχομασάζ με θιβετανικά μπολ και ηχογαβάθες. Για την πλήρη αποφόρτισή τους, ο «Τοίχος Εκτόνωσης» περίμενε τις αρνητικές σκέψεις που ήθελαν να αφήσουν πίσω τους. Επισκέπτες του φεστιβάλ και η Χριστίνα Μπόμπα δοκιμάζουν την εμπειρία του ηχομασάζ

Το photobooth «Jump & Pose», με το τραμπολίνο, χάρισε στους επισκέπτες φωτογραφικές λήψεις… στον αέρα, γεμάτες χαμόγελα και κέφι.

Επισκέπτες του φεστιβάλ και η Χριστίνα Μπόμπα δοκιμάζουν την εμπειρία του ηχομασάζ

Οι πιο χορευτικοί τύποι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη Silent Disco powered by ΟΠΑΠ. Φορώντας τα ακουστικά τους, χόρευαν ασταμάτητα, ζώντας τον ρυθμό με έναν fun και διαφορετικό τρόπο. Κόσμος βγάζει φωτογραφίες στο photobooth Κόσμος βγάζει φωτογραφίες στο photobooth O Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα φωτογραφίζονται με τον κόσμο στο photobooth

Στις εμπειρίες του ΟΠΑΠ είχαν θέση όλοι. Με πρωτοβουλία του Χρυσού Χορηγού του BeWell festival, πραγματοποιήθηκε μια συμπεριληπτική εμπειρία χορού από την ομάδα “ΕΞΙΣ”. Η χοροθεραπεύτρια Άννα Βεκιάρη και η ομάδα της μοιράστηκαν τη χαρά της κίνησης, σε ένα μοναδικό μάθημα σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού, στο οποίο συμμετείχαν άτομα με και χωρίς αναπηρία. Επισκέπτες χορεύουν στη Silent Disco Powered by OΠΑΠ Επισκέπτες χορεύουν στη Silent Disco Powered by OΠΑΠ Η ομάδα χορού «ΕΞΙΣ», με τη χοροθεραπεύτρια Άννα Βεκιάρη στο μάθημα σύγχρονου χορού powered by OΠΑΠ Επισκέπτες του φεστιβάλ συμμετέχουν στη χορευτική εμπειρία με την ομάδα χορού «ΕΞΙΣ» Επισκέπτες του φεστιβάλ συμμετέχουν στη χορευτική εμπειρία με την ομάδα χορού «ΕΞΙΣ» Επισκέπτες του φεστιβάλ συμμετέχουν στη χορευτική εμπειρία με την ομάδα χορού «ΕΞΙΣ» Επισκέπτες του φεστιβάλ συμμετέχουν στη χορευτική εμπειρία με την ομάδα χορού «ΕΞΙΣ» Η Ομάδα του ΟΠΑΠ Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα με την ομάδα του ΟΠΑΠ Κόσμος ενημερώνεται για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

