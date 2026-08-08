Εμπρησμός στη Marfin: “Δεν υπάρχει ταυτοποίηση” λέει ο δικηγόρος της 46χρονης – Τι είπε για την ξανθιά κοτσίδα

Τα στοιχεία που, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με τoν φονικό εμπρησμό στη Marfin αμφισβητεί ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης.

Ο δικηγόρος της 46χρονης που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό της Marfin, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ πρόσθεσε πως η 46χρονη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022.

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Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία, επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, συνοδεία αστυνομικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο Κώστας Παπαδάκης αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό «ταυτοποίηση» που έχει χρησιμοποιηθεί για την 46χρονη. Όπως ανέφερε, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιεί συγκεκριμένη κλίμακα για την αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων και, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο η πρώτη βαθμίδα αντιστοιχεί σε ταυτοποίηση (identification).

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ακολουθούν διαφορετικά επίπεδα αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων η πολύ ισχυρή, η ισχυρή, η μέτρια και η περιορισμένη προσομοίωση. «Η κατηγορούμενη την οποία υπερασπίζομαι βρίσκεται στο στάδιο της περιορισμένης προσομοίωσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό «δεν αποτελεί ταυτοποίηση». «Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», τόνισε.

Ο συνήγορος της 46χρονης ανέφερε ακόμη ότι η εντολέας του είχε εξεταστεί και στο παρελθόν για την ίδια υπόθεση: «Έχει εξεταστεί το 2022 με τα ίδια στοιχεία, με τις ίδιες φωτογραφίες, με την ίδια αξιολόγηση», είπε.

Τότε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προσομοίωση με την εντολέα του και η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο με πράξη εισαγγελέα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο «αποκρύπτεται», ενώ αναφέρθηκε και στην προσθήκη ενός ανώνυμου email στη νέα αξιολόγηση, το οποίο, όπως είπε, «εκτός του ότι είναι παράνομο, δεν λέει και τίποτα συγκεκριμένο».

Αναφέρθηκε και στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας της Marfin: «Πρώτα απ’ όλα με σεβασμό στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και με πλήρη συμπαράσταση και με την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ενοχοποίηση αθώων, ούτε με πολιτικά παιχνίδια».

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Ήρθε από τη Μεγάλη Βρετανία για να απολογηθεί

Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης, προερχόμενη από τη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, όταν πληροφορήθηκε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και ότι κατηγορείται, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. «Όταν συνελήφθη είχε πληρώσει ήδη εισιτήριο για να έρθει στην Αθήνα. Θέλει να απολογηθεί», είπε ο Κώστας Παπαδάκης.

Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 ημέρες στο Λονδίνο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της στην Ελλάδα.

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Σε ερώτηση για το φωτογραφικό υλικό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση, υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από την επίθεση στη Marfin. Διευκρίνισε ότι εμφανίζεται σε φωτογραφίες από παλαιότερο αρχείο διακοπών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο συνήγορος υποστήριξε ακόμη ότι η 46χρονη βρισκόταν στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα, αλλά όχι στο ύψος Marfin την ώρα της επίθεσης. Εξέφρασε, δε, αμφιβολίες και για το εάν το πρόσωπο που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή γυναίκα είναι πράγματι γυναίκα, αναφερόμενος στο χαρακτηριστικό της ξανθιάς κοτσίδας που εμφανίζεται στο σχετικό υλικό.

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Σε ερώτηση σχετικά με το εάν η 46χρονη γνώριζε τα άλλα δύο πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, σημείωσε: «Δεν το γνωρίζω αυτό», εξηγώντας ότι υπάρχουν πραγματικά περιστατικά τα οποία η εντολέας του θα αναπτύξει ενώπιον της ανακρίτριας.

Η έρευνα

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται έκθεση της Αστυνομίας σχετικά με την πιθανή ταύτιση της 46χρονης με τη λεγόμενη «γυναίκα νούμερο 7», δηλαδή το πρόσωπο που φέρεται να βρισκόταν κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα που συνδέεται με την επίθεση με μολότοφ στη Marfin. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η αξιολόγηση του συγκεκριμένου ευρήματος δεν καταλήγει σε εργαστηριακά βέβαιη ταύτιση, αλλά περιγράφεται ως εύρημα «με περιορισμένη υποστήριξη».

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Η 46χρονη καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΛ.ΑΣ. Σταύρος Ρήγας, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση, υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση των στοιχείων και η τελική κρίση για την υπόθεση ανήκουν στη Δικαιοσύνη.

Αναφέρθηκε στο τεκμήριο αθωότητας και στο δικαίωμα κάθε κατηγορουμένου να αναπτύξει την υπερασπιστική του γραμμή: «Το αποτέλεσμα και την απόφαση τη βγάζει η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστευόμαστε όλοι», ανέφερε.

Η απολογία της 46χρονης την ερχόμενη Τρίτη αποτελεί το επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση της Marfin.