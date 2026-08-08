Φωτιά σε κτήριο στην Κουμουνδούρου – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 8 Αυγούστου σε 3όροφο κτίριο στην Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του ακατοίκητου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο στον 2ο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτηρίου, για εντοπισμό τυχόν άλλων ευρισκόμενων εντός αυτού.
Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
πηγή στην Google
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