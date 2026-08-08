Φωτιά σε κτήριο στην Κουμουνδούρου – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 8 Αυγούστου σε 3όροφο κτίριο στην Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του ακατοίκητου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο στον 2ο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτηρίου, για εντοπισμό τυχόν άλλων ευρισκόμενων εντός αυτού.

Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.