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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτήριο στην Κουμουνδούρου – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες

Φωτιά σε κτήριο στην Κουμουνδούρου – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 8 Αυγούστου σε 3όροφο κτίριο στην Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του ακατοίκητου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο στον 2ο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζεται ο έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτηρίου, για εντοπισμό τυχόν άλλων ευρισκόμενων εντός αυτού.

Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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