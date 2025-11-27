“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Κόσμο

Προκλήθηκαν φθορές στο κατάστημα

Εμπρησμός σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Κόσμο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Εμπρηστική ενέργεια σε συνεργείο αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Νέο Κόσμο.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 5:00 άγνωστοι έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Λυσιμαχίας, στο Νέο Κόσμο, και έβαλαν φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την φωτιά προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ δεν βρέθηκαν υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ