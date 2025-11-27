Εμπρησμός σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Κόσμο

Εμπρηστική ενέργεια σε συνεργείο αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Νέο Κόσμο.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 5:00 άγνωστοι έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Λυσιμαχίας, στο Νέο Κόσμο, και έβαλαν φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την φωτιά προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ δεν βρέθηκαν υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού.

