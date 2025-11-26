Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ στην πολυκατοικία όπου έγινε η έκρηξη με γκαζάκια

Στην Κρατική Ασφάλεια πέρασαν οι έρευνες για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε είσοδο πολυκατοικίας, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία στην οδό Σμύρνης, διαμένει ένας άντρας που υπηρετούσε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και είχε απομακρυνθεί διότι χαρακτηρίστηκε μη αξιόπιστος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους.

Επίσης, στην ίδια πολυκατοικία διαμένουν ένας συνταξιούχος αστυνομικός και ένας δικηγόρος, αλλά μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον πιθανό στόχο κινούνται μόνο γύρω από τον πρώην υπάλληλο της ΕΥΠ.

Άγνωστος ή άγνωστοι είχαν τοποθετήσει συνολικά τρία γκαζάκια από τα οποία φαίνεται πως εξερράγησαν τα δύο. Μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε περίπου στις 3.30, επί τόπου έφτασαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ οι φλόγες έφτασαν έως και τον πρώτο όροφο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.