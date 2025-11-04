ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τον σάλο για τα “λουκέτα” – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα Τρίτη 4/11 ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις και την “κατακραυγή” από βουλευτές της ΝΔ για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού, που προέβλεπε την αναστολή λειτουργίας για 204 καταστήματα στην επικράτεια.

Μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα, αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι, με αντικείμενο τις εξελίξεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έκτακτη, διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θέμα των ΕΛΤΑ, στην οποία συμμετείχαν υπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ενδεικτική του κλίματος που είχε διαμορφωθεί στους κόλπους της ΝΔ ήταν η φράση του βουλευτή Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος μιλώντας στον ALPHA 98,9 είπε ότι «αν ήμουν ο κ.Σκλήκας θα είχα παραιτηθεί από χθες με αυτά που άκουσα. Τη δόξα πολλοί εμίσησαν το χρήμα ουδείς».

Γρηγόρης Σκλήκας: Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησης του

Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Σκλήκας προς τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, μεταξύ άλλων αναφέρει πως παραιτείται καθώς, ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ειδικά μετά τις «πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές -και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους».

Ολόκληρη η επιστολή του:

“Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του

Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση

Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την

αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας

φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και

εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς

ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές

προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε

την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και

ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός

εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του

επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του

κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος,

παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το

2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων

καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της

συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε

σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής

μισθών στους εργαζομένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές

εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος

διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο

αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος

Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων“.

Γρηγόρης Σκλήκας: Το βιογραφικό του

Ο Γρηγόρης Σκλήκας είναι στέλεχος επιχειρήσεων με διεθνή εμπειρία, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε θέσεις διοίκησης πολυεθνικών, που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς των γαλακτοκομικών, αρτοποιείας, αναψυκτικών & παγωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει σπουδάσει Οικονομικά και είναι κάτοχος MSc Computer Science και έχει εργαστεί στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική και έχει ζήσει με την οικογένειά του στην Ελλάδα, Αραβική Χερσόνησο, Ολλανδία και Ιρλανδία. Ειδικεύεται σε Value Engineering, Integration και στρατηγικές Επέκτασης & Ανάπτυξης.

Διετέλεσε CEO Europe ARYZTA με έδρα το Δουβλίνο, η Aryzta Europe ηγείται στον τομέα των κατεψυγμένων αρτοπαρασκευασμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγουμένως, εργάστηκε 11 χρόνια για τη Royal FrieslandCampina, ηγέτιδα εταιρεία διεθνώς στα γαλακτοκομικά, ήταν μέλος του παγκόσμιου Εκτελεστικού Συμβουλίου της FrieslandCampina και Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής με έδρα την Χάγη, και νωρίτερα Εκτελεστικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης FrieslandCampina & Διευθύνων Σύμβουλος FC Hellas (ΝΟΥΝΟΥ).

Εργάστηκε επίσης 14 χρόνια στην Unilever και προηγουμένως ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μέσης Ανατολής με έδρα την Jeddah.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων συνεργαζόμενος με την BCG, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 ορίστηκε ως νέος διευθύνοντας σύμβουλος στα ΕΛΤΑ από το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου.