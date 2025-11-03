Ομαδικά πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ – «Πάρτε το πίσω», ένταση στην τηλεδιάσκεψη

Έντονες αντιδράσεις και υψηλοί τόνοι επικρατούν στη Νέα Δημοκρατία μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο περίπου των μισών καταστημάτων της χώρας, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση και στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιείται για το ζήτημα εξελίσσεται σε σκηνικό έντονης αντιπαράθεσης, με περισσότερους από 15 βουλευτές να έχουν ήδη πάρει τον λόγο εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτησή τους για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ιδιαίτερα οξύς εμφανίστηκε ο βουλευτής Α’ Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με παριστάμενους, αντέδρασε έντονα φωνάζοντας: «Πάρτε το πίσω!».

Το κλίμα, όπως μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές, παραμένει ηλεκτρισμένο, με αρκετούς βουλευτές να ζητούν άμεση επανεξέταση της απόφασης και να εκφράζουν φόβους για πολιτικό κόστος στις τοπικές κοινωνίες.

«Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι “μασάζ”. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;» ανέφερε σε έντονο ύφος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ρίχνοντας τα βέλη του στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την απουσία από τον δημόσιο λόγο.

Παράλληλα, η βουλευτής Αχαϊας, Χριστίνα Αλεξοπούλου ζήτησε εξηγήσεις αναφορικά με το «ποιους ενημέρωσαν από την κυβέρνηση» για την απόφαση αυτή.

Υψηλούς τόνους κράτησε και η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, υποστηρίζοντας πως «δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό. Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά», σημείωσε.

«Κύριοι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;» αναρωτήθηκε ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Με εσάς ισχύει το… “ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος”. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες» ανέφερε εξοργισμένος ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου.

«Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση. Ξεχείλισε το ποτήρι», διαμαρτυρήθηκε η Φωτεινή Αραμπατζή.

Στην τηλεδιάσκεψη προεδρεύει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ενώ από υπουργούς παρών είναι ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά, προχωρά σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξεταστεί η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».