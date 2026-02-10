ΕΛΤΑ: Κλείνουν από τις 20 Φεβρουαρίου τα 11 πρώτα καταστήματα

Κλείνουν τις επόμενες ημέρες αρκετά καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), καθώς μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Η αναδιαμόρφωση των ΕΛΤΑ αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου με “λουκέτο” στα πρώτα 11 καταστήματα, με το σχέδιο να προβλέπει την αναστολή λειτουργίας 150 καταστημάτων.

Ορισμένα καταστήματα θα αντικατασταθούν από μονάδες ΕΛΤΑ Courier, ενώ σε άλλες περιοχές θα μεταφερθούν ορισμένες υπηρεσίες σε τοπικά σημεία όπως μίνι μάρκετ, πρακτορεία συνεργατών ή shop in shop γειτονικά σημεία εξυπηρέτησης.

Υπενθυμίζεται, ότι τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου 2025 διέκοψαν τη λειτουργία τους 33 καταστήματα ΕΛΤΑ στον νομό Αττικής, 8 στον νομό Θεσσαλονίκης, 2 στην Περιφέρεια Κρήτης και από ένα σε Ρόδο, Ιωάννινα και Πάτρα.