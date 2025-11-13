Συνελήφθη στην Ελλάδα εγκέφαλος διεθνούς κυκλώματος κυβερνοεπιθέσεων μετά από επιχείρηση της Europol

Ο βασικός ύποπτος πίσω από το κακόβουλο λογισμικό VenomRAT, που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε διεθνές δίκτυο κυβερνοεγκλήματος, συνελήφθη στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης «Endgame».

Ειδικότερα, ο ύποπτος συνελήφθη στις 3 Νοεμβρίου στην Ελλάδα, σε επιχείρηση που πραγματοποίησε η Eurojust σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Μέσα στο πλαίσιο της τελευταίας φάσης της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε η σύλληψη μεταξύ 10 και 14 Νοεμβρίου, υπό τον συντονισμό του αρχηγείου της Europol στη Χάγη και είχε ως στόχο το Rhadamanthys, ένα από τα μεγαλύτερα λογισμικά κλοπής πληροφοριών, το Remote Access Trojan VenomRAT και το botnet Elysium, τα οποία έπαιζαν βασικό ρόλο στο διεθνές κυβερνοέγκλημα.

Υπεύθυνο για επιθέσεις κατά εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων παγκοσμίως με κακόβουλο λογισμικό ήτα το δίκτυο που εξαρθρώθηκε.

Η επιχείρηση, με τις συντονισμένες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του βασικού υπόπτου στην Ελλάδα. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έρευνες σε 11 διαφορετικές τοποθεσίες (1 στη Γερμανία, 1 στην Ελλάδα και 9 στην Ολλανδία). Επιπλέον, η επιχείρηση οδήγησε στη διακοπή της λειτουργίας πάνω από 1.025 servers παγκοσμίως και στην κατάσχεση 20 διαδικτυακών τομέων.

Το δίκτυο κακόβουλων λογισμικών που εξαρθρώθηκε κατά την επιχείρηση αποτελείτο από εκατοντάδες χιλιάδες «μολυσμένους» υπολογιστές που περιείχαν αρκετά εκατομμύρια κλεμμένα δεδομένα. Πολλά από τα θύματα δεν γνώριζαν ότι το σύστημά τους είχε μολυνθεί.

Ο βασικός ύποπτος είχε πρόσβαση σε πάνω από 100.000 πορτοφόλια crypto που ανήκαν σε αυτά τα θύματα, η αξία των οποίων πιθανόν να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση Endgame, που συντονίστηκε από την Europol και την Eurojust, είναι μια κοινή προσπάθεια των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση των παραγόντων που διευκολύνουν τη χρήση ransomware.