Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για την φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι που είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, στις 13 Αυγούστου.

Η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπήρχαν οι όροι και τα δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη, 13 Αυγούστου και ο 21χρονος φίλος του – ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά – συνελήφθη τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Τονίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, ο 25χρονος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε στο σημείο ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά.