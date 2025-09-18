Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για την φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας

Ο 21χρονος και ο 25χρονος είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου

Χρήστος Παπαδόπουλος

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι που είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, στις 13 Αυγούστου.

Η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπήρχαν οι όροι και τα δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη, 13 Αυγούστου και ο 21χρονος φίλος του – ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά – συνελήφθη τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Τονίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, ο 25χρονος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε στο σημείο ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά.

