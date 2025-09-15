Πάτρα: Η εισαγγελέας ζητά την αποφυλάκιση του 25χρονου για τη φωτιά στο Γηροκομείο (Βίντεο)

Την αποφυλάκιση του 25χρονου για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στην Πάτρα προτείνει η εισαγγελέας, κάνοντας λόγο για «αθεμελίωτη κατηγορία» και για αποδείξεις ενοχής που «αποδυναμώνονται».

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη και προφυλακίστηκε για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα στις 12/08/2025. Η οικογένεια του μιλούσε από την πρώτη στιγμή για μεθοδεύσεις και απόκρυψη στοιχείων.

Για την αθωότητα του παιδιού τους επιμένουν οι γονείς του 25χρονου, όπου σύμφωνα με τους ίδιους προσπαθούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Πάτρα και βρέθηκε άδικα μπλεγμένο.

Σημειώνεται ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα από το Εσωτερικών Υποθέσεων για το θέμα του κινητού του 25χρονου. Η οικογένεια του 25χρονου είχε κάνει την καταγγελία για το κινητό του τηλεφώνου που το είχε παραδώσει στην Ασφάλεια Πατρών. Η Ασφάλεια δήλωσε ότι δεν παρέλαβε το κινητό και τελικά όταν προφυλακίστηκε του το παρέδωσαν.